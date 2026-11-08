Российская спутниковая система «Рассвет» может повысить эффективность ударов беспилотников по целям в глубине территории Украины. После полноценного развёртывания группировки военные смогут управлять дронами на больших расстояниях и корректировать их маршруты. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Наибольшая опасность заключается не просто в том, что Россия получит альтернативу Starlink, а в том, что относительно недорогие ударные дроны превратятся в оружие, способное обнаруживать, отслеживать и поражать движущиеся цели в глубине украинской территории», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, спутниковая связь позволит операторам беспилотников получать информацию в режиме реального времени и менять направление полёта уже после запуска аппаратов. Это может повысить точность ударов по движущимся целям. На фоне роста производства российских дронов такая технология способна увеличить возможности ВС РФ.

Financial Times также обращает внимание на сложности противодействия новой технологии. В отличие от американской Starlink, управление российской системой не зависит от решений компании SpaceX. Средства радиоэлектронной борьбы могут создавать помехи спутниковой связи, однако их возможности ограничены дальностью действия и стоимостью применения.

Разработкой «Рассвета» занимается российская компания «Бюро 1440». Проект предусматривает создание низкоорбитальной группировки для широкополосной связи. В дальнейшем её возможности планируют расширять за счёт новых запусков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин высоко оценил качество отечественной спутниковой системы «Рассвет» во время осмотра выставки на полях саммита Россия — Африка. Глава государства отметил, что российским специалистам удалось создать собственную технологию связи, однако проект пока находится на начальном этапе. На тот момент орбитальная группировка насчитывала около 30 аппаратов. Президент подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения их количества для расширения зоны покрытия и обеспечения устойчивой работы системы. Спутники «Рассвет» оснащают оборудованием широкополосной связи и лазерными терминалами, которые позволяют передавать данные между аппаратами. Проект рассматривают как российскую альтернативу американской системе Starlink.