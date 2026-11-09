Производство всех компонентов спутниковой системы «Рассвет» локализовано, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам, это вместе с объединением производственных этапов внутри компании защищает систему от внешнего физического, политического и экономического воздействия.

«Вертикальная интеграция и локализация производства всех компонентов системы обеспечивают её защищенность от внешнего физического, политического, что крайне важно, и экономического воздействия», — подчеркнул Шойгу на XIV ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран СНГ. Он пригласил делегации стран-участниц в Москву, чтобы показать им возможности системы.

«Бюро 1440» развивает на базе «Рассвета» высокоскоростной спутниковый интернет. Проект рассчитан в том числе на удалённые и труднодоступные территории. В октябре премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в группировке уже более 30 спутников и она работает на территории России.

Накануне в Главном управлении разведки Украины заявили, что Россия использует спутники «Рассвет» для связи с беспилотниками. По оценке украинской стороны, группировка пока обеспечивает связь лишь над частью территории Украины.