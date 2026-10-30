Зеленский ввёл санкции против создателей системы «Рассвет» и 39 судов

Владимир Зеленский ввёл новые санкции против 10 компаний и 19 россиян, связанных с разработкой спутниковой системы связи «Рассвет», а также 39 судов, которые Киев относит к российскому теневому флоту. Соответствующие указы № 1072/2026 и № 1073/2026 опубликованы на официальном сайте руководства Украины.

Первый пакет ограничений затронул разработчиков российской низкоорбитальной спутниковой группировки, которую в Киеве называют аналогом Starlink. По утверждению украинских властей, систему планируется использовать для управления войсками, наведения ракет и беспилотников в режиме реального времени.

В санкционный список вошли, в частности, «Бюро 1440», выступающее разработчиком и интегратором проекта, а также связанные с ним «Лабс 1440» и «ФАБ Рассвет». Ограничения коснулись и поставщиков электроники, промышленного оборудования и компонентов для космической техники, включая одно белорусское предприятие.

Отдельный указ касается 39 морских судов под флагами России и других государств. По данным Киева, они перевозят российскую нефть, нефтепродукты и газовый конденсат в Китай, Индию, Турцию, Египет и другие страны. Из них 17 ходят под российским флагом, остальные — под флагами иностранных государств.

Украина намерена передать сведения о попавших под ограничения судах международным партнёрам, добиваясь распространения санкций на другие юрисдикции. Часть этих танкеров уже находится под ограничениями ЕС, США, Великобритании и ряда других стран.

Ранее Владимир Зеленский утвердил санкции против поставщиков российского оборонно-промышленного комплекса. Под ограничения от 24 октября попали 83 человека и 79 компаний, которые, по версии Киева, связаны с производством ракетного вооружения, беспилотников и поставками комплектующих для военной техники. Украина также выразила намерение добиться распространения этих мер на другие государства.