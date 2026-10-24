Владимир Зеленский утвердил санкции против 83 россиян и 79 компаний

Владимир Зеленский утвердил очередные санкции, затронувшие 83 граждан России и 79 предприятий, среди которых оказались крупные представители оборонной промышленности. Киев также намерен добиваться распространения ограничений на другие государства. Это следует из указов, опубликованных 24 октября на официальном сайте украинского политика.

Новые экономические меры оформлены двумя решениями Совета национальной безопасности и обороны. Первый перечень охватывает 51 человека и 44 организации, которые, по утверждению украинских властей, связаны с производством ракетного вооружения.

Второй пакет касается ещё 32 российских граждан и 35 компаний, поставляющих промышленное оборудование, электронику, сырьё и комплектующие для оборонных предприятий. Под ограничения попали в том числе структуры, задействованные в выпуске компонентов для беспилотников и военной техники.

При этом украинское руководство рассчитывает не ограничиваться собственными санкционными списками и привлечь к инициативе зарубежных партнёров.

«Работаем над тем, чтобы распространить эти санкции и на другие юрисдикции», — заявил уполномоченный Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.