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Опубликовано 24 октября, 14:01

Зеленский ввёл новые санкции против поставщиков российского ОПК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский утвердил новые санкционные ограничения против предприятий и физических лиц, связанных с российской оборонной промышленностью. Под меры попали производители баллистических ракет, поставщики оборудования и комплектующих для военной техники.

Соответствующие указы № 1058/2026 и № 1059/2026 подписаны 24 октября. Ими вводятся в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающие расширение перечня организаций и граждан, находящихся под экономическими ограничениями.

Первый санкционный пакет охватывает 51 физическое лицо и 44 компании, которые, по утверждению Киева, участвуют в создании ракетного вооружения. Среди упомянутых систем — «Искандер», «Калибр», Х-101 и «Кинжал». Большинство предприятий зарегистрированы в России, ещё два расположены в Китае.

Второй список включает 32 российских гражданина и 35 организаций. Речь идёт о поставщиках высокоточного промышленного оборудования, электроники, сырья и различных компонентов, используемых оборонными предприятиями. Ограничения также затронули структуры, чья продукция применяется при изготовлении военной авиации, бронетехники, ракет и беспилотников.

Украинские власти рассчитывают распространить новые меры на другие государства, добиваясь согласованного санкционного давления на производственные цепочки российского ОПК.

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Ранее Life.ru сообщал об утверждении Евросоюзом 22-го пакета санкций против России, затронувшего около 1600 компаний и физических лиц. Значительная часть ограничений коснулась оборонного сектора. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, более половины новых фигурантов связаны с изготовлением баллистических ракет.

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