Президент США Дональд Трамп назвал глупцами политиков, которые требовали от него новых ограничительных мер против России. По словам американского лидера, подобные решения могли сорвать переговоры с Москвой и помешать освобождению гражданина США Стивена Хаббарда. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

«Скажем, мы бы сделали то, чего от меня хотело множество глупцов, множество настоящих глупцов. Меня жёстко критиковали: «Почему вы это не делаете?» Они даже не знали, что именно», — сказал республиканец.

Хозяин Белого дома пояснил, что отказ от резких шагов помог сохранить возможность диалога с российской стороной. В качестве примера он привёл освобождение Хаббарда, которого российский суд ранее признал виновным в участии в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По оценке Трампа, если бы Вашингтон последовал требованиям его оппонентов, американец мог провести в российском заключении ещё 20 лет. Президент подчеркнул, что не хотел своими действиями поставить под угрозу переговоры, благодаря которым удалось добиться освобождения гражданина США.

В последние дни оппоненты Трампа выступали против его отказа применять дополнительные санкции в отношении России и её торговых партнёров.

Ранее Дональд Трамп объяснил отказ от новых санкций против России стремлением достичь соглашения по Украине. Американский лидер заявил, что Москва и Вашингтон впервые за долгое время могут приблизиться к договорённостям об урегулировании конфликта. По его словам, переговоры находятся на деликатном этапе, поэтому дополнительные ограничения способны осложнить дипломатический процесс.