Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 октября, 00:13

Трамп назвал глупцами сторонников новых санкций против России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент США Дональд Трамп назвал глупцами политиков, которые требовали от него новых ограничительных мер против России. По словам американского лидера, подобные решения могли сорвать переговоры с Москвой и помешать освобождению гражданина США Стивена Хаббарда. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

«Скажем, мы бы сделали то, чего от меня хотело множество глупцов, множество настоящих глупцов. Меня жёстко критиковали: «Почему вы это не делаете?» Они даже не знали, что именно», — сказал республиканец.

Хозяин Белого дома пояснил, что отказ от резких шагов помог сохранить возможность диалога с российской стороной. В качестве примера он привёл освобождение Хаббарда, которого российский суд ранее признал виновным в участии в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Россия освободила осуждённого американца Хаббарда: Уиткофф поблагодарил Путина
Россия освободила осуждённого американца Хаббарда: Уиткофф поблагодарил Путина

По оценке Трампа, если бы Вашингтон последовал требованиям его оппонентов, американец мог провести в российском заключении ещё 20 лет. Президент подчеркнул, что не хотел своими действиями поставить под угрозу переговоры, благодаря которым удалось добиться освобождения гражданина США.

В последние дни оппоненты Трампа выступали против его отказа применять дополнительные санкции в отношении России и её торговых партнёров.

«Они извинились»: Трамп заявил о раскаянии требовавших «адских» санкций против России
«Они извинились»: Трамп заявил о раскаянии требовавших «адских» санкций против России

Ранее Дональд Трамп объяснил отказ от новых санкций против России стремлением достичь соглашения по Украине. Американский лидер заявил, что Москва и Вашингтон впервые за долгое время могут приблизиться к договорённостям об урегулировании конфликта. По его словам, переговоры находятся на деликатном этапе, поэтому дополнительные ограничения способны осложнить дипломатический процесс.

Больше новостей о международных санкциях, отношениях России и США и решениях мировых лидеров — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Санкции против России
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar