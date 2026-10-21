Трамп: США не ужесточат санкции против РФ ради сделки по Украине

США могут впервые за долгое время приблизиться к заключению соглашения с Россией по урегулированию украинского конфликта. Именно поэтому Вашингтон пока не намерен вводить новые санкции против Москвы. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что переговорный процесс находится на деликатной стадии и дополнительное экономическое давление на Россию сейчас может помешать достижению договорённостей.

«Мы сейчас ведём переговоры с Россией по Украине. Мы, возможно, близки к сделке впервые за долгое время. Возможно, что мы близки к сделке. Когда вы близки к сделке и ведёте очень деликатные переговоры, то не вводите санкции», — пояснил Трамп.

При этом глава Белого дома дал понять, что полностью отказываться от санкционного инструмента Вашингтон не собирается. По словам президента, он сохраняет возможность ужесточить ограничения против Москвы в любой момент, если сочтёт это необходимым.

«У меня есть полномочия ввести их в любой момент», — резюмировал республиканец.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что многие сторонники немедленного введения санкций против России позвонили ему с извинениями. Американский лидер отметил, что эти люди не знали о переговорах по освобождению Стивена Хаббарда. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.