Российская орбитальная группировка насчитывает почти 400 космических аппаратов. Около 30 из них входят в систему «Рассвет», предназначенную для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «Развитие космической деятельности».

По словам главы правительства, Россия намерена ускорить развёртывание собственных спутниковых систем. Особое внимание уделяется развитию серийного производства космических аппаратов, которое позволит значительно сократить расходы на их создание.

«Её размер на данный момент достигает почти 400 аппаратов, и около 30 из них входят в глобальную систему «Рассвет», которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в сеть Интернет», — заявил Мишустин.

Премьер-министр выразил надежду, что в течение ближайших двух лет количество спутников системы «Рассвет» заметно увеличится. Для этого в российских регионах создаются новые производственные мощности. По предварительным расчётам правительства, переход к серийному выпуску позволит снизить стоимость изготовления спутников примерно на треть.

Система «Рассвет», которую разрабатывает российская компания «Бюро 1440», предназначена для организации спутниковой связи, в том числе в удалённых и труднодоступных районах страны. В перспективе её планируют использовать для обеспечения широкополосным интернетом жителей и предприятий, находящихся за пределами покрытия наземных сетей.

Мишустин также напомнил, что на развитие космической деятельности в России в течение 11 лет предусмотрено более четырёх триллионов рублей бюджетных средств. При этом правительство рассчитывает активнее привлекать частные компании к реализации космических проектов.

Ранее Life.ru сообщал, что российская спутниковая система «Рассвет» привлекла внимание украинской разведки. Представитель ГУР Украины Андрей Юсов утверждал, что спутники могут использоваться для связи с беспилотниками. По его словам, пока группировка не обеспечивает непрерывное покрытие, однако дальнейшее увеличение числа аппаратов способно расширить возможности системы.