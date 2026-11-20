Президент США Дональд Трамп прокомментировал недовольство премьер-министра Польши Дональда Туска, которого возмутили слова американского лидера о дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Белого дома дал понять, что ничего не может поделать с такой реакцией. Об этом сообщила журналистка Fox News Айшу Хасни в своём профиле X.

«Ну, я ничего не могу с этим поделать», — ответил Трамп на вопрос журналистки о недовольстве польского премьера во время телефонного разговора.

Поводом для разногласий стала встреча президентов России и США 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Приветствуя Путина, Трамп с улыбкой назвал его своим другом. Туск отреагировал на это публикацией в соцсети X: «Боже, убереги нас от таких друзей».

Позднее польский премьер подчеркнул, что даже если республиканец считает российского лидера другом, это не означает, что Путин является другом Польши. По словам Туска, отношения Варшавы с Москвой от дружеских далеки.

Напомним, ранее Трамп назвал Путина своим другом и заявил об отличных отношениях с ним. Американский лидер отметил, что знаком с российским коллегой уже много лет. Он также выразил надежду на положительные результаты их переговоров.