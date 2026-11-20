Стубб: Трамп призвал европейских лидеров напрямую связаться с Путиным
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Президент США Дональд Трамп предложил европейским лидерам не ограничиваться посредническими усилиями и самостоятельно выйти на прямой контакт с российским руководством. Об этом рассказал президент Финляндии Александр Стубб после встречи «коалиции желающих» в Берлине.
По словам финского лидера, республиканец позвонил европейским коллегам с борта самолёта Air Force One и подробно изложил содержание своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Стубб уточнил, что одним из главных посланий американского президента стала рекомендация европейцам самим связаться с Путиным.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия предложила европейским представителям приехать в Москву, чтобы выяснить их позицию. Вопрос об участии европейских стран в переговорах по украинскому урегулированию обсуждается уже несколько недель. В Кремле допускали возможность подключения представителей Европы к дипломатическому процессу, однако подчёркивали необходимость предварительных консультаций.
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