Президент США Дональд Трамп предложил европейским лидерам не ограничиваться посредническими усилиями и самостоятельно выйти на прямой контакт с российским руководством. Об этом рассказал президент Финляндии Александр Стубб после встречи «коалиции желающих» в Берлине.

По словам финского лидера, республиканец позвонил европейским коллегам с борта самолёта Air Force One и подробно изложил содержание своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Стубб уточнил, что одним из главных посланий американского президента стала рекомендация европейцам самим связаться с Путиным.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия предложила европейским представителям приехать в Москву, чтобы выяснить их позицию. Вопрос об участии европейских стран в переговорах по украинскому урегулированию обсуждается уже несколько недель. В Кремле допускали возможность подключения представителей Европы к дипломатическому процессу, однако подчёркивали необходимость предварительных консультаций.