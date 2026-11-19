Президент США Дональд Трамп проведёт пресс-конференцию после возвращения из Китая, где встретился с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. О предстоящем выступлении американский лидер сообщил в Truth Social.

Общение с журналистами запланировано на пятницу, 20 ноября, в полдень по вашингтонскому времени — 20:00 мск. Трамп намерен обсудить торговые соглашения с Таиландом, Филиппинами и другими государствами.