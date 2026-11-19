Трамп анонсировал пресс-конференцию в Белом доме после встречи с Путиным и Си
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Президент США Дональд Трамп проведёт пресс-конференцию после возвращения из Китая, где встретился с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. О предстоящем выступлении американский лидер сообщил в Truth Social.
Общение с журналистами запланировано на пятницу, 20 ноября, в полдень по вашингтонскому времени — 20:00 мск. Трамп намерен обсудить торговые соглашения с Таиландом, Филиппинами и другими государствами.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин и Трамп завершили двусторонние переговоры в Китае без совместной пресс-конференции и заявления для журналистов. Американский президент отметил прогресс в обсуждении вопросов, однако окончательных договорённостей достигнуто не было.