Украинский конфликт не вошёл в итоговую Декларацию о мире, поскольку саммит в Шэньчжэне был посвящён прежде всего экономике и глобальной безопасности. Такое объяснение в беседе с Life.ru дал политолог Марат Баширов.

Украина не вошла в итоговую декларацию, потому что ещё где-то недели две или три назад председатель Си Цзиньпин сказал, что «история на территории бывшей Украины— это европейский конфликт. Марат Баширов Политолог

Баширов напомнил, что АТЭС — это форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, а его повестка не предполагает обсуждения европейских военных союзов. По мнению политолога, участники встречи сосредоточились на вопросах, затрагивающих международную торговлю и общую безопасность.

«Там нет ничего про европейский континент, там нет ничего про военные союзы. Там есть тема, связанная с безопасностью общемировой. Например, они вот заявили про ядерное оружие, китайцы, но это часть безопасности, которая касается торговли в Тихом океане», — пояснил он.

При этом эксперт считает завышенными ожидания от встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По его словам, многие наблюдатели сосредоточились исключительно на трёхсторонних переговорах, хотя параллельно проходили и другие дипломатические контакты.

«Все говорят про раздел мира, никакого раздела-то мира не было, там было два решения. Это как развивать мировую торговлю и, соответственно, касалось это единой позиции относительно того, что фашизм как явление не может существовать и повториться на планете Земля», — подчеркнул Баширов.

О реальных результатах саммита, по мнению политолога, можно будет судить по дальнейшим договорённостям между государствами. В частности, он предложил обратить внимание на развитие двусторонних отношений, которые обсуждались на полях форума.

«Действия, которые могут показать, что переговоры дали реальный эффект, это, в первую очередь это, конечно, двусторонние соглашения, те, которые обсуждались», — заявил эксперт.

Среди важных вопросов Баширов выделил торговые отношения Вашингтона и Пекина. По его оценке, азиатские страны ожидали обсуждения возможного продления торгового перемирия между США и Китаем, однако эта тема не получила отдельного отражения в итоговой декларации.

Следующим этапом политолог назвал саммит G20, который должен пройти в Соединённых Штатах. Он ожидает, что положения документа, принятого по итогам встречи трёх лидеров, станут предметом дальнейшего международного обсуждения.

«Из того, что я ожидаю после этой декларации и что мы можем явно увидеть, в первую очередь это, конечно, обсуждение тех пунктов декларации, там шесть, по-моему, или пять на G20, соответственно, это мероприятие будет проходить в США», — заключил Баширов.

Ранее Life.ru сообщал, что Украина не получила отдельного упоминания в Декларации о мире, принятой Путиным, Трампом и Си Цзиньпином. Документ был принят по итогам первой трёхсторонней встречи лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне.