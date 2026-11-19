«Саммит мира»: В Китае дали громкое название исторической встрече Путина, Трампа и Си
Ван И назвал встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина «саммитом мира»
Обложка © ТАСС / EPA
Историческую встречу лидеров России, Китая и США можно назвать «саммитом мира». Такую оценку дал глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров в Шэньчжэне.
«Можно сказать, что это был «саммит мира», — заявил китайский министр.
Переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоялись 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Впервые в истории действующие руководители трёх государств собрались на отдельную совместную встречу.
Саммит проходил в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Лидеры провели за столом переговоров почти полтора часа, после чего стороны опубликовали совместную декларацию. Документ был посвящён вопросам международной безопасности и сотрудничества между Москвой, Пекином и Вашингтоном.
Ранее Life.ru рассказывал об основных положениях Декларации о мире, принятой Путиным, Трампом и Си Цзиньпином. В документ вошли четыре направления: реформирование ООН, сотрудничество в энергетике, вопросы деятельности Международного уголовного суда и ядерная безопасность.
Особое внимание участники встречи уделили предотвращению ядерного конфликта. Три государства подтвердили необходимость снижения соответствующих рисков и продолжения диалога по контролю над вооружениями.
Встреча состоялась в заключительный день саммита АТЭС, который проходил в Шэньчжэне 18–19 ноября. Форум объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию, Китай и США.
Больше новостей о международных отношениях и дипломатии — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.