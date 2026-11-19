Историческую встречу лидеров России, Китая и США можно назвать «саммитом мира». Такую оценку дал глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров в Шэньчжэне.

«Можно сказать, что это был «саммит мира», — заявил китайский министр.

Переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоялись 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Впервые в истории действующие руководители трёх государств собрались на отдельную совместную встречу.

Саммит проходил в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Лидеры провели за столом переговоров почти полтора часа, после чего стороны опубликовали совместную декларацию. Документ был посвящён вопросам международной безопасности и сотрудничества между Москвой, Пекином и Вашингтоном.

Ранее Life.ru рассказывал об основных положениях Декларации о мире, принятой Путиным, Трампом и Си Цзиньпином. В документ вошли четыре направления: реформирование ООН, сотрудничество в энергетике, вопросы деятельности Международного уголовного суда и ядерная безопасность.

Особое внимание участники встречи уделили предотвращению ядерного конфликта. Три государства подтвердили необходимость снижения соответствующих рисков и продолжения диалога по контролю над вооружениями.

Встреча состоялась в заключительный день саммита АТЭС, который проходил в Шэньчжэне 18–19 ноября. Форум объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию, Китай и США.