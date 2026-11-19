Президент России Владимир Путин оставил памятный автограф гостинице Conrad, в которой проживал во время визита в китайский Шэньчжэнь. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Автограф стал подарком на память после завершения программы российского лидера в Китае. Гостиница на время поездки превратилась в одну из площадок дипломатических встреч. Именно здесь Путин провёл переговоры с президентом Вьетнама То Ламом и премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном.

Российский президент находился в Шэньчжэне для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). После окончания мероприятий он покинул Китай и направился в Душанбе.

Ранее Life.ru рассказывал, что 18 ноября Путин провёл более двух часов на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Сначала лидеры общались в расширенном составе делегаций, а затем продолжили беседу в узком кругу за рабочим завтраком. На следующий день состоялась первая трёхсторонняя встреча Путина, президента США Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры продолжались 89 минут, хотя первоначально на них отводили около часа. Стороны затронули вопросы международной безопасности и урегулирования региональных конфликтов.