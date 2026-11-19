На память о визите: Путин оставил свой автограф в гостинице в Шэньчжэне
Путин оставил автограф в отеле Conrad после визита в Шэньчжэнь
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Президент России Владимир Путин оставил памятный автограф гостинице Conrad, в которой проживал во время визита в китайский Шэньчжэнь. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».
Автограф стал подарком на память после завершения программы российского лидера в Китае. Гостиница на время поездки превратилась в одну из площадок дипломатических встреч. Именно здесь Путин провёл переговоры с президентом Вьетнама То Ламом и премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном.
Российский президент находился в Шэньчжэне для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). После окончания мероприятий он покинул Китай и направился в Душанбе.
Ранее Life.ru рассказывал, что 18 ноября Путин провёл более двух часов на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Сначала лидеры общались в расширенном составе делегаций, а затем продолжили беседу в узком кругу за рабочим завтраком. На следующий день состоялась первая трёхсторонняя встреча Путина, президента США Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры продолжались 89 минут, хотя первоначально на них отводили около часа. Стороны затронули вопросы международной безопасности и урегулирования региональных конфликтов.
Визит сопровождался и неформальными дипломатическими эпизодами. На торжественном приёме Путина и Трампа рассадили по разные стороны от Си Цзиньпина и его супруги. А после трёхстороннего саммита китайский лидер лично проводил российского президента до автомобиля, когда Трамп уже покинул резиденцию.
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