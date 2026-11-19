Президент России Владимир Путин завершил визит в Китай и покинул Шэньчжэнь. В аэропорту российского лидера проводила рота почётного караула.

Перед вылетом глава государства поднялся по трапу президентского самолёта и помахал рукой провожающим. После этого воздушное судно вылетело из китайского аэропорта и направилось в Душанбе.

В Таджикистане Путин проведёт переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном. Главы государств намерены обсудить вопросы безопасности, в том числе ситуацию в Афганистане. Ещё одной темой станут совместные проекты Москвы и Душанбе.

В ходе визита в Китай российский президент принял участие в мероприятиях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Центральным событием стала первая трёхсторонняя встреча лидеров России, США и КНР. Кроме того, Путин отдельно встретился с американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

По итогам переговоров в Шэньчжэне российский лидер ответил на вопросы журналистов. Он высказался о реформировании ООН, отношениях с европейскими странами, территориальных вопросах и перспективах урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Life.ru сообщал о планах Путина посетить Таджикистан после саммита АТЭС. Помощник президента Юрий Ушаков пояснял, что договорённость о поездке была достигнута во время предыдущего визита Рахмона в Москву. Лидеры решили продолжить обсуждение вопросов, которым не удалось уделить достаточно времени на прошлой встрече.