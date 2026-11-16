Президент России Владимир Путин после завершения поездки в Китай посетит Таджикистан, где проведёт рабочую встречу с лидером республики Эмомали Рахмоном. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков на брифинге, посвящённом предстоящему саммиту АТЭС.

По словам представителя Кремля, договорённость о визите была достигнута во время недавнего пребывания таджикистанского лидера в Москве. После завершения мероприятий в китайском Шэньчжэне Путин направится в Душанбе для продолжения двустороннего диалога.

Ушаков отметил, что президенты уже неоднократно встречались в последнее время. В частности, на прошлой неделе они провели переговоры в Москве, а ранее общались на полях международных саммитов.

Несмотря на частые контакты, Москва и Душанбе заинтересованы в более подробном обсуждении ряда направлений сотрудничества. Предстоящая встреча позволит лидерам обстоятельно рассмотреть вопросы двусторонних отношений, которым на предыдущих переговорах не удалось уделить достаточно времени.

Перед визитом в Таджикистан Путин примет участие в саммите АТЭС, который состоится 18–19 ноября. В Китае у российского лидера запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также трёхсторонняя встреча с участием президента США Дональда Трампа. Точная дата прибытия Путина в Душанбе пока не уточняется.

Ранее Life.ru сообщал, что 12 ноября Путин провёл отдельные переговоры с Рахмоном в Кремле. Встреча состоялась на следующий день после саммита Организации Договора о коллективной безопасности, на котором обсуждались региональная безопасность, противодействие терроризму и развитие коллективных сил. Одним из важных решений стало предстоящее изменение председательства в объединении: с 1 января 2027 года оно перейдёт от России к Таджикистану. Кроме того, Путин анонсировал развитие авиации и мобильных подразделений противовоздушной обороны ОДКБ. Новые формирования предполагается использовать для прикрытия коллективных сил во время совместных войсковых операций. Участники московского саммита также рассмотрели Антитеррористическую стратегию организации до 2030 года.

Предыдущий визит Владимира Путина в Таджикистан состоялся 8–12 октября 2025 года. В Душанбе российский президент провёл переговоры с Эмомали Рахмоном, принял участие в саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ. По итогам двусторонних переговоров Москва и Душанбе подписали 16 документов о сотрудничестве, включая совместное заявление об углублении стратегического партнёрства и союзничества. Стороны также обсудили торгово-экономические отношения, трудовую миграцию, региональную безопасность и взаимодействие в гуманитарной сфере.