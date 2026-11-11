Развитие авиации и формирование мобильных подразделений противовоздушной обороны войдут в решения саммита ОДКБ в Москве. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на заседании Совета коллективной безопасности организации.

«Сегодня нам предстоит принять важные решения о дальнейшем развитии коллективных сил ОДКБ», — сказал российский лидер.

По словам Путина, мобильные подразделения ПВО предполагается формировать для совместных войсковых операций. Авиационная составляющая станет ещё одним направлением развития сил организации.

Проекты документов предварительно рассмотрели на встрече министров иностранных дел и обороны, а также секретарей советов безопасности стран ОДКБ. Как сообщал Объединённый штаб организации, авиационные силы планируется дополнить формированиями различных видов боевой авиации, а мобильную ПВО использовать для прикрытия коллективных сил.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин представил проект декларации об общих подходах стран ОДКБ к международной обстановке. По словам президента, документ отражает согласованные позиции участников и их видение приоритетов развития организации.