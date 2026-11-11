ОДКБ заявила об угрозах из-за приближения военной инфраструктуры к границам
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Государства Организации Договора о коллективной безопасности выразили обеспокоенность приближением иностранной военной инфраструктуры к своим границам. Об этом говорится в декларации, которую приняли по итогам саммита ОДКБ в Москве 11 ноября.
В документе участники объединения обратили внимание на растущие стратегические риски, связанные с военной активностью государств, входящих в другие международные союзы и коалиции.
«Выражаем озабоченность в связи с обострением угроз и стратегических рисков, связанных с приближением к границам государств — членов ОДКБ военно-стратегической инфраструктуры отдельных государств и стран, входящих в иные военные союзы и коалиции», — отмечается в декларации.
Ранее Life.ru сообщал, что Сергей Лавров предупредил о возможных атаках ВСУ на страны ОДКБ. Глава МИД России допустил такой сценарий во время пресс-конференции 10 ноября в Москве. По его словам, дополнительные риски могут возникнуть для государств, размещающих на своей территории российские объекты инфраструктуры. Министр также сообщил о подготовке решений по укреплению противовоздушной обороны и развитию коллективных авиационных сил организации.