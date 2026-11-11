Государства Организации Договора о коллективной безопасности выразили обеспокоенность приближением иностранной военной инфраструктуры к своим границам. Об этом говорится в декларации, которую приняли по итогам саммита ОДКБ в Москве 11 ноября.

В документе участники объединения обратили внимание на растущие стратегические риски, связанные с военной активностью государств, входящих в другие международные союзы и коалиции.

«Выражаем озабоченность в связи с обострением угроз и стратегических рисков, связанных с приближением к границам государств — членов ОДКБ военно-стратегической инфраструктуры отдельных государств и стран, входящих в иные военные союзы и коалиции», — отмечается в декларации.