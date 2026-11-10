Украина может попытаться нанести удары по объектам на территории стран, поддерживающих Россию, в том числе участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое предположение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания руководящих органов организации в Москве.

«Я не исключаю, что на каком-то этапе, в таком агрессивном раже, вполне может киевский режим начать наказывать наших друзей и союзников. С него станется», — заявил глава российского МИД.

Так Лавров ответил на вопрос о возможных рисках для государств ОДКБ в случае размещения на их территории российских центров обработки данных. Министр отметил, что, по оценке Москвы, украинские военные уже наносят удары по объектам инфраструктуры за пределами России. В качестве примеров он привёл атаки на объекты, связанные с газопроводом «Турецкий поток» и Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК).

Глава МИД также заявил, что в результате одной из атак был повреждён танкер, который, по его словам, принадлежал американской компании ExxonMobil.

«Об этом, к сожалению, западные коллеги стараются не говорить. Но факты — вещь упрямая», — подчеркнул дипломат.

В связи с возможными угрозами государства ОДКБ готовят дополнительные меры защиты критически важной инфраструктуры. По словам Лаврова, на утверждение глав государств вынесут решения о совершенствовании системы противовоздушной обороны и работы коллективных авиационных сил.

Ранее Life.ru сообщал, что в Белоруссии предупредили о росте угроз безопасности по всему периметру ОДКБ. Первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики Александр Неверовский заявил о сложной ситуации на западном и южном направлениях. По его словам, союзникам необходимо укреплять боеготовность коллективных сил и своевременно реагировать на возникающие риски.