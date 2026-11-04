Сложная обстановка складывается по всему периметру Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), причём угрозы исходят как с западного, так и с южного направлений. Об этом заявил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Неверовский на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Сегодня обстановка очень сложная, в принципе, по периметру всего ОДКБ, как с юга, так и с запада», — подчеркнул представитель белорусского Совбеза.

По словам Неверовского, странам организации необходимо постоянно отслеживать возникающие вызовы и своевременно принимать меры для предотвращения кризисов. Речь идёт как о безопасности государств — участников ОДКБ, так и о стабильности всего Евразийского пространства.

При этом Белоруссия продолжает выступать за мирное урегулирование конфликтов. Среди приоритетных направлений Неверовский выделил поддержание боеготовности коллективных сил, укрепление военно-технического сотрудничества и предотвращение дестабилизации в зоне ответственности организации.

Отдельное внимание представитель Совбеза уделил угрозам в информационной сфере. По его словам, современные коммуникационные технологии могут использоваться для распространения дезинформации и провоцирования нестабильности.

Ранее Life.ru сообщал о масштабных учениях ОДКБ в Белоруссии с участием более 1500 военнослужащих. В манёврах «Нерушимое братство — 2026» и «Барьер — 2026» задействовали свыше 300 единиц техники и около 80 беспилотников. Военные отрабатывали проведение миротворческих операций, а также противодействие радиационным, химическим и биологическим угрозам.