МИД Армении исключил возможность возвращения страны к работе в ОДКБ

Армения не собирается восстанавливать полноценное сотрудничество с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и пересматривать принятое ранее решение о заморозке членства. Об этом заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян, комментируя призыв бывшего генсека объединения Николая Бордюжи исключить Ереван из его состава.

По его словам, Ереван не планирует сворачивать со своего курса и не представляет себе реинтеграции Армении в структуру объединения.

«Мы уже давно прекратили наше участие в работе этой структуры, заморозили членство. Мы нашу позицию не поменяем и не видим наше возвращение в ОДКБ», — подчеркнул руководитель армянской дипломатии.

Поводом для заявления стала инициатива Бордюжи, который предложил окончательно прекратить участие республики в военно-политическом союзе. По его мнению, нынешнее положение создаёт противоречия: Ереван фактически самоустранился от деятельности организации, однако юридически продолжает оставаться её полноправным участником.

Ранее Life.ru сообщал, что вопрос об исключении Армении из ОДКБ может быть поднят уже 11 ноября. Генсек организации Таалатбек Масадыков допустил обсуждение дальнейшего статуса Еревана на саммите в Москве из-за неуплаты взносов и невыполнения обязательств перед объединением.