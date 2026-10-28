Мёртвый груз: Армению предложили выставить за дверь ОДКБ

Армению следует исключить из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку республика фактически прекратила участие в её работе, но формально сохраняет членство. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал бывший генеральный секретарь организации Николай Бордюжа.

По словам экс-генсека, Ереван не участвует в деятельности объединения и не перечисляет членские взносы. При этом все ключевые решения ОДКБ принимаются консенсусом, а значит, позицию Армении по-прежнему необходимо учитывать.

Бордюжа считает, что такая ситуация создаёт противоречия внутри организации. Он напомнил, что приостановка участия не означает юридического выхода из объединения, поэтому республика продолжает оставаться его членом.

«Я бы их исключил. Взносы не платят, участие не принимают», — заявил бывший генсек.

По его мнению, армянским властям следовало бы самостоятельно принять решение о выходе. Однако, поскольку Ереван не намерен возвращаться к полноценной работе в ОДКБ и одновременно не покидает организацию, Бордюжа выступил за прекращение его членства.

Армения заморозила участие в ОДКБ в феврале 2024 года, объяснив решение недовольством реакцией организации на обострение отношений с Азербайджаном. В апреле 2026-го премьер-министр республики Никол Пашинян подтвердил, что Ереван не планирует возобновлять сотрудничество. Ситуация вновь обострилась 23 октября, когда генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков допустил рассмотрение вопроса об исключении Армении на саммите в Москве 11 ноября за невыполнение обязательств перед организацией, неуплату членских взносов и отказ от заполнения квотных должностей.