Армении указали на выход? В ОДКБ назвали дату возможного исключения Еревана

Армения может лишиться членства в Организации Договора о коллективной безопасности уже 11 ноября. Вопрос о дальнейшем участии республики допускается вынести на саммит ОДКБ в Москве из-за невыполнения Ереваном обязательств перед объединением. Об этом генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков заявил в интервью.

По словам руководителя ОДКБ, соответствующую инициативу вправе предложить председательствующее государство либо другой участник Совета коллективной безопасности. Окончательное решение останется за лидерами стран объединения.

Армянские власти с начала 2024 года не перечисляют членские взносы и не назначают представителей на предусмотренные для республики должности. Кроме того, Ереван фактически прекратил участие в основных мероприятиях организации, включая совместные военные учения.

Масадыков пояснил, что подобные действия подпадают под положения статьи 25 устава ОДКБ. Она предусматривает лишение права голоса и возможности выдвигать кандидатов на квотные должности при длительной задолженности. При этом статья 20 допускает исключение государства из объединения за систематическое невыполнение обязательств.

Несмотря на заморозку сотрудничества, представитель Армении продолжает присутствовать на еженедельных заседаниях Постоянного совета ОДКБ, знакомясь с обсуждаемыми вопросами. Однако республика не участвует в принятии основных решений, пишет ТАСС.