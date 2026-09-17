Пашинян объяснил отношения Еревана с ОДКБ через армянскую сказку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сравнил ситуацию вокруг отношений Еревана с ОДКБ с сюжетом армянской сказки «Смерть Кикоса». По его словам, Армению не следует пугать возможным исключением из организации: если такое решение хотят принять, Ереван готов с ним согласиться.

«Если хотят нас исключить — пусть исключают. Если не хотят исключать — пусть не исключают», — сказал Пашинян на брифинге.

В пример премьер привёл историю о Кикосе, которого родные начинают заранее оплакивать из-за ещё не произошедшего несчастья. Так Пашинян призвал не строить, по его выражению, «апокалиптические» сценарии вокруг отношений Армении с союзниками.

Отдельно глава правительства высказался о 102-й российской военной базе в Гюмри. Он подчеркнул, что Ереван сам никогда не ставил вопрос о её выводе, однако присутствие базы не считает жизненно необходимым для безопасности страны. Если Россия решит вывести военных, Армения возражать не будет, а если Москва захочет сохранить базу, Ереван готов это обсуждать.

Участие Армении в работе ОДКБ фактически заморожено с 2024 года. При этом формально республика остаётся членом организации. В августе Пашинян уже говорил, что будет «очень доволен», если страну исключат из ОДКБ.

Ранее Life.ru писал, что Сергей Шойгу обвинил власти Армении в «потребительском отношении» к ЕАЭС и ОДКБ. Секретарь Совбеза РФ заявил, что Ереван одновременно расширяет взаимодействие с НАТО и сохраняет преимущества участия в интеграционных объединениях с Россией. Армянские власти, со своей стороны, объясняют заморозку участия в ОДКБ претензиями к реакции организации на события 2022–2023 годов.