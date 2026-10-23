Генсек ОДКБ заявил о фактическом выходе Армении из организации

Армения фактически вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку перестала участвовать в её основных мероприятиях и принятии решений. Об этом генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков заявил в беседе с ТАСС.

По словам Масадыкова, ОДКБ продолжает направлять Еревану документы на внутригосударственное согласование. Армянская сторона отвечает, что не намерена участвовать в обсуждении соответствующих вопросов, но при этом не возражает против принятия решений остальными участниками организации.

«Они не препятствуют нашей работе, работа идёт, мы принимаем решения», — пояснил генсек ОДКБ.

Он добавил, что представители Армении продолжают заслушивать еженедельные доклады, однако не участвуют в ключевых мероприятиях организации, включая совместные учения.

«Поэтому, я думаю, тут как раз статья 25 [Устава ОДКБ]. В принципе, они де-факто уже сами вышли», — заключил Масадыков.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия рассмотрели возможность приостановки участия Армении в Евразийском экономическом союзе. Соответствующий сценарий изложен в совместном докладе четырёх государств. Предлагаемая мера связана с курсом Еревана на вступление в Евросоюз и может действовать до проведения в Армении референдума о выборе дальнейшего интеграционного пути.