Армения начала поставлять абрикосы и персики в Оман
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Армянские фрукты впервые добрались до прилавков Омана. Республика отправила в ближневосточную страну пробные партии урожая и теперь рассчитывает значительно расширить поставки. О выходе на новый рынок сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
С июля по сентябрь местные производители экспортировали в Оман абрикосы, персики, черешню, нектарины и клубнику. Пока объёмы невелики, однако продукция уже появилась в крупных торговых сетях Lulu и Suhol Al Fayha. Особенно важным достижением глава армянской дипломатии назвал позиционирование товаров.
«Примечательно, что армянские фрукты были представлены и продавались в сегменте высококачественной продукции», — подчеркнул Мирзоян.
По словам министра, предприниматели двух стран уже налаживают деловые контакты и заключают соглашения. В Ереване ожидают увеличения экспортных объёмов. В дальнейшем ассортимент намерены дополнить яблоками, виноградом и другими ягодами и фруктами.
Мирзоян также отметил, что республика не собирается ограничиваться сотрудничеством с Оманом. Армянские власти продолжают искать перспективные зарубежные направления для отечественных компаний.
Ранее Life.ru писал, что Россельхознадзор сохранил запрет на импорт армянской рыбы и молочной продукции. Позже Ереван сообщил об открытии европейского рынка для армянских фруктов и вина на льготных условиях. С 10 октября Евросоюз предусмотрел торговые послабления для сельскохозяйственной продукции республики сроком на два года.