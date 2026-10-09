Квоты, пошлины и грабли Киева: ЕС открывает рынок для армянских фруктов и вина

С 10 октября и на ближайшие два года Армения получит облегчённый доступ на рынок Евросоюза для своей сельхоз- и алкогольной продукции, но с рядом оговорок и лимитов. Об этом объявила Еврокомиссия.

Под упрощённые правила торговли попадёт около 80% армянских поставок аграрной продукции в ЕС — свежие фрукты и овощи, срезанные цветы. Для напитков и спиртного послабления охватят свыше 91% экспорта.

При этом Брюссель заложил в договорённость страховочные механизмы. Как уточнили в Еврокомиссии, соглашение действует не безусловно: «включает предохранительные меры для защиты европейского рынка в случае, если импорт [из Армении] негативно повлияет на европейских производителей».

Механизм защиты функционирует на основе квот. В момент, когда объём ввозимой продукции конкретной категории преодолевает заданный лимит, для неё начинается поэтапное применение импортных таможенных сборов.

Похожая схема уже несколько лет применяется к Украине. За последние четыре года именно она не раз приводила к напряжённым спорам между Киевом и государствами ЕС из-за объёмов сельхозпоставок.

Как ранее информировал Life.ru, по итогам первых шести месяцев 2026 года Армения нарастила объёмы экспорта в страны Евросоюза более чем на 80%. Общая стоимость отгруженной продукции достигла 516 миллионов долларов, тогда как годом ранее этот показатель составлял около 287 миллионов.