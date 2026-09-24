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Опубликовано 24 сентября, 07:44

Европейская мечта в «долгом ящике»: МИД РФ попытался открыть Армении глаза на обещания ЕС

Масленников: Заверения ЕС в поддержке Армении строго декларативны

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Обещанная Евросоюзом поддержка Армении может так и остаться преимущественно на бумаге. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Дипломат усомнился в том, что армянским производителям удастся легко освоить европейский рынок. По его словам, жёсткая конкуренция и многочисленные ограничения не позволяют рассчитывать на приём «с распростертыми объятиями».

Кроме того, путь к полноправному членству в объединении способен растянуться на десятилетия, о чём свидетельствует опыт других стран-кандидатов. К примеру, Турция ждёт уже около 27 лет.

США захотели реформировать армию Армении
США захотели реформировать армию Армении

Ранее Life.ru сообщал, что за первое полугодие 2026 года Армения увеличила экспорт в Евросоюз более чем на 80% . Стоимость поставленной продукции превысила 516 миллионов долларов против примерно 287 миллионов за аналогичный период прошлого года.

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