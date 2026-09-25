Россельхознадзор сохранил ограничения на ввоз рыбы и молочки из Армении

Россия не снимает ограничения на поставки рыбной и молочной продукции из Армении. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор, армянская сторона пока не подтвердила документами, что выявленные при производстве нарушения устранены.

В российское ведомство поступали гарантии и ходатайства от Инспекционного органа Армении. Однако этого оказалось недостаточно для возобновления поставок. В Россельхознадзоре пояснили, что для снятия ограничений необходимы именно подтверждающие документы об устранении нарушений. О своей позиции служба уведомила армянскую сторону.

Россельхознадзор весной и летом 2026 года последовательно ужесточил ограничения на поставки сельхозпродукции из Армении. С 22 мая был запрещён ввоз цветов, затем ограничения распространились на томаты, огурцы, перцы, зелень, клубнику, косточковые и семечковые культуры, виноград, баклажаны, картофель и сухофрукты, а с 12 июня — на всю подкарантинную продукцию из республики и её транзит через Россию в другие страны ЕАЭС. В июне Россельхознадзор также ограничил поставки рыбы и рыбной продукции со всех армянских предприятий, а с 27 июля — молочной продукции. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт объяснял меры недостаточно эффективным контролем качества продукции со стороны армянских производителей и подчёркивал, что они не связаны с политикой.