Лут назвала условие для выхода армянской продукции на рынки Европы

Перспективы армянских товаров в Европе будут зависеть не от политических решений, а от способности производителей конкурировать и соответствовать строгим требованиям. Об этом заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут, комментируя возможный выход продукции Армении на европейские рынки.

По словам министра, ключевыми факторами станут качество товаров и готовность армянских компаний работать в условиях высокой конкуренции. Именно эти параметры, как отметила Лут, определят, смогут ли производители закрепиться на внешних площадках.

«Перспективы выхода армянской продукции на европейские рынки зависят прежде всего от её конкурентоспособности и соответствия требованиям по качеству», — сказала глава российского Минсельхоза РИА «Новости».

Лут также пожелала Армении успехов в этом направлении и подчеркнула, что продвижение товаров за рубеж требует соответствия установленным стандартам.

«Возможность выхода на новые рынки будет определяться именно способностью производителей конкурировать и качеством выпускаемой продукции», — отметила министр.

Заявление прозвучало на фоне действующих ограничений на поставки части армянской сельскохозяйственной продукции в Россию. Ранее Россельхознадзор ввёл ограничения на ввоз подкарантинных товаров из Армении и их транзит через российскую территорию в страны ЕАЭС. В ведомстве объясняли решение проблемами с контролем качества со стороны производителей и заявляли, что меры не связаны с политическими причинами.

Ранее Life.ru писал, что возможный выход Армении из Евразийского экономического союза может привести к серьёзным экономическим последствиям для страны. В МИД России заявляли, что отказ от участия в объединении способен создать для Еревана значительные издержки. При этом в ведомстве отмечали, что решение об изменении внешнеэкономического курса остаётся выбором самой Армении.