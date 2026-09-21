«Общая история и искренняя симпатия»: Лукашенко обратился к народу Армении в День независимости

Минск и Ереван связывают не только общие страницы истории, но и искренняя симпатия между людьми. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, поздравляя народ Армении с Днём независимости.

«Это знаменательное событие — 35-летие обретения суверенитета — символизирует стремление армян к свободному и самостоятельному развитию, сохранению своей богатейшей культуры», — говорится в поздравлении белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что в условиях серьёзных международных вызовов особую ценность приобретают дружественные отношения, проверенные временем. По его словам, симпатия между жителями двух стран остаётся прочным фундаментом для открытого и конструктивного партнёрства Минска и Еревана. Президент Белоруссии пожелал армянскому народу стабильности и уверенности в будущем.

«Пусть в каждом доме царят согласие и радость», — добавил Лукашенко.

Ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин и армянский премьер Никол Пашинян договорились отдельно обсудить внешнеполитический курс Армении и её движение в сторону Евросоюза. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не намерена препятствовать выбору Еревана, однако не хочет финансировать подготовку Армении к вступлению в ЕС за счёт преимуществ её участия в ЕАЭС.