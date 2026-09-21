Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 07:55

«Общая история и искренняя симпатия»: Лукашенко обратился к народу Армении в День независимости

Лукашенко пожелал Армении стабильности в День независимости

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Минск и Ереван связывают не только общие страницы истории, но и искренняя симпатия между людьми. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, поздравляя народ Армении с Днём независимости.

«Это знаменательное событие — 35-летие обретения суверенитета — символизирует стремление армян к свободному и самостоятельному развитию, сохранению своей богатейшей культуры», — говорится в поздравлении белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что в условиях серьёзных международных вызовов особую ценность приобретают дружественные отношения, проверенные временем. По его словам, симпатия между жителями двух стран остаётся прочным фундаментом для открытого и конструктивного партнёрства Минска и Еревана. Президент Белоруссии пожелал армянскому народу стабильности и уверенности в будущем.

«Пусть в каждом доме царят согласие и радость», — добавил Лукашенко.

Масленников: Выход Армении из ЕАЭС обернётся большими издержками для Еревана
Масленников: Выход Армении из ЕАЭС обернётся большими издержками для Еревана

Ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин и армянский премьер Никол Пашинян договорились отдельно обсудить внешнеполитический курс Армении и её движение в сторону Евросоюза. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не намерена препятствовать выбору Еревана, однако не хочет финансировать подготовку Армении к вступлению в ЕС за счёт преимуществ её участия в ЕАЭС.

Главные решения лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar