Россельхознадзор ограничил ввоз семян с документами лабораторий трёх стран

Россия прекратила ввоз семян и посадочного материала, если их сопровождают документы отдельных лабораторий Мексики, Чехии и Молдавии. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Ограничение связано с истечением срока действия результатов аудита этих организаций. Последнюю проверку они проходили в 2023 году, а заявок на повторную оценку в российское ведомство не направили.

Речь идёт о Национальном референтном центре сельскохозяйственной безопасности и биобезопасности Мексики, Центральной фитосанитарной лаборатории Молдавии и чешской Референс-лаборатории по идентификации ГМО и ДНК-дактилоскопии.

При этом полного запрета на поставки семян и посадочного материала из трёх государств нет. Продукцию по-прежнему можно ввозить в Россию, если документы на неё выданы другими зарубежными лабораториями, обладающими необходимым статусом. Россельхознадзор уведомил о принятом решении государственные органы Мексики, Чехии и Молдавии.

С 12 июня Россия ограничила ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также её транзит через территорию РФ в другие страны ЕАЭС. Россельхознадзор объяснял меру отсутствием эффективного контроля качества. В частности, в партиях находили капрового жука, а ведомство указывало на слабый контроль со стороны профильных служб Армении.