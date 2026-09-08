Армения пожаловалась в ЕАЭС из-за ограничений России на ввоз продукции

Армения задействовала механизмы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за введённых Россией ограничений на импорт армянской продукции. Об этом заявил заместитель министра экономики республики Тигран Гаспарян.

По его словам, Ереван уже подал соответствующую жалобу и рассчитывает, что предусмотренные в рамках ЕАЭС процедуры помогут добиться снятия ограничений. Гаспарян подчеркнул, что Армения намерена использовать не только двусторонние контакты с Москвой, но и доступные ей инструменты Евразийского экономического союза.

С 12 июня Россия ограничила ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также её транзит через территорию РФ в другие страны ЕАЭС. Россельхознадзор объяснял меру отсутствием эффективного контроля качества и неоднократными выявлениями карантинных объектов. В частности, в партиях находили капрового жука, а ведомство указывало на слабый контроль со стороны профильных служб Армении.