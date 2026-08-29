МИД РФ назвал манипуляцией слова о санкциях против армянских продуктов

Заявления о том, что Россия якобы ввела санкции против поставок некоторых категорий армянской сельхозпродукции, не соответствуют действительности. Об этом замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил в интервью РИА «Новости».

По его словам, ряд официальных лиц и информационных ресурсов Армении пытаются представить действующие ограничения как политическую меру со стороны Москвы.

«Это манипуляции, которые не имеют ничего общего с действительностью», — сказал Галузин.

Дипломат напомнил, что российская сторона традиционно уделяет повышенное внимание фитосанитарному контролю. Среди требований — использование производителями собственного сырья, контроль за пестицидами и прослеживаемость поставок.

Галузин также указал, что проблемы с качеством отдельных товаров ранее признавали и сами представители Армении. Ограничения, по позиции российской стороны, связаны именно с контролем безопасности продукции, а не с политическими решениями.

С 12 июня Россия ограничила ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также её транзит через территорию РФ в другие страны ЕАЭС. Россельхознадзор объяснял меру отсутствием эффективного контроля качества и неоднократными выявлениями карантинных объектов. В частности, в партиях находили капрового жука, а ведомство указывало на слабый контроль со стороны профильных служб Армении.