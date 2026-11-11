Армения лишилась права голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также возможности назначать своих представителей на ответственные должности в структуре. Соответствующее решение приняли участники саммита организации в Москве. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву.

«Тема затрагивалась, было принято решение. В связи с тем, что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ», — заявил представитель Кремля.

Основанием для ограничений стало длительное невыполнение Ереваном обязательств перед организацией. В частности, Армения с 2024 года перестала перечислять членские взносы в бюджет ОДКБ. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предупреждал, что такая ситуация позволяет применить статью 25 устава объединения.

Согласно этому положению, при задолженности по взносам продолжительностью два года государство может временно потерять право голоса и возможность выдвигать своих граждан на квотные должности. Ограничения предусмотрены до полного погашения долга. При этом само членство Армении в организации не прекращается.