Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отреагирует на фактическое прекращение участия Армении в её работе. При этом Ереван до сих пор не начал официальную процедуру выхода из объединения. Об этом 11 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дальнейшие отношения с республикой.

Представитель Кремля напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно говорил об утрате интереса к сотрудничеству с ОДКБ.

«Мы не знаем, что ждёт Пашинян, но то, что Армения не участвует в работе ОДКБ, это очевидно. И ОДКБ, соответственно, будет на это реагировать», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, дальнейшие действия могут быть предприняты в соответствии с уставом организации. При этом решения должны принимать сами государства — участники объединения.

«Всё, что прописано в уставе, может быть задействовано по решению стран-членов», — пояснил представитель Кремля.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена добиваться исключения Армении из ОДКБ. По его словам, Ереван не подавал официального заявления о выходе из организации, несмотря на фактическое прекращение участия в её деятельности.

Одновременно глава МИД сообщил о подготовке предложения ограничить права Армении из-за неуплаты членских взносов. Республика перестала перечислять средства в бюджет ОДКБ в 2024 году. Согласно статье 25 устава организации, длительное невыполнение финансовых обязательств может стать основанием для временного лишения права голоса и ограничения возможности назначать представителей на определённые должности.

Ереван объявил о замораживании своего участия в объединении в феврале 2024 года. Армянские власти объясняли это решение неудовлетворённостью реакцией ОДКБ на события, связанные с безопасностью республики и отношениями с Азербайджаном.

Ранее Life.ru сообщал, что Сергей Лавров заявил о неуплате Арменией взносов в бюджет ОДКБ. Министр подчеркнул, что вопрос о возможных ограничениях для Еревана должен решаться в соответствии с уставными документами организации.