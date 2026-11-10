Страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности обсудили невыполнение Арменией обязательств по уплате членских взносов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

По словам Лаврова, Ереван не перечисляет взносы в бюджет организации с 2024 года. Министр подчеркнул, что в этом вопросе не может быть двойного толкования.

Ранее стало известно, что в парламенте Армении заявили об отсутствии инициатив по выходу республики из ОДКБ. При этом Ереван с 2024 года приостановил участие в работе организации и перестал перечислять членские взносы. Вопрос о возможном ограничении прав Армении из-за задолженности планировали рассмотреть на заседании Совета коллективной безопасности 11 ноября в Москве.