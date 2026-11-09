Парламент Армении пока не рассматривает вопрос о выходе республики из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Несмотря на заявления руководства страны о прекращении сотрудничества, никаких официальных инициатив в законодательном органе нет. Об этом сообщил член постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Гегам Манукян в беседе с газетой «Известия».

«В парламенте никаких шагов, никаких инициатив насчёт ОДКБ нет, только заявления представителей правящей партии и [премьера] Никола Пашиняна», — подчеркнул депутат.

Армения объявила о заморозке участия в ОДКБ ещё в 2024 году, хотя подобный механизм не предусмотрен уставом организации. Тогда же Ереван прекратил перечислять членские взносы, фактически отстранившись от деятельности объединения.

Ранее Life.ru сообщал, что МИД России обвинил Армению в попытке переложить ответственность за свои решения на страны ОДКБ. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин подчеркнул, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом организации, несмотря на отказ от уплаты взносов. Вопрос о возможном ограничении прав республики может быть рассмотрен на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 11 ноября в Москве.