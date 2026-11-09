Армения пытается возложить на другие государства ОДКБ ответственность за собственные решения по участию в организации. При этом Ереван сохраняет статус полноправного члена объединения, несмотря на заморозку сотрудничества и отказ от уплаты взносов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в интервью ТАСС.

«К сожалению, встречного движения с армянской стороны не наблюдаем. Скорее, наоборот: вновь налицо попытки переложить ответственность за принимаемые решения на других», — подчеркнул Панкин.

Дипломат пояснил, что Москва продолжает приглашать армянскую сторону к работе в рамках ОДКБ. Республика по-прежнему может присоединиться к решениям, которые принимают участники организации. Однако, по оценке Панкина, Ереван не проявляет заинтересованности в восстановлении сотрудничества.

Замглавы МИД также напомнил о положениях устава ОДКБ. Они позволяют временно лишить государство права голоса до погашения задолженности по членским взносам. Армения прекратила перечислять средства в бюджет организации, однако формально из неё не вышла. Вопрос о возможном ограничении прав республики могут рассмотреть на предстоящем саммите.

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 11 ноября в Москве. По словам Панкина, встреча завершит российское председательство в организации. Лидерам государств представят пакет документов, направленных на укрепление её потенциала и развитие союзнического сотрудничества. Участники также обсудят международную и региональную обстановку и определят дальнейшие направления совместной работы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла обвинения секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна в бездействии Москвы во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. Дипломат напомнила о переговорах Владимира Путина с руководителями Армении и Азербайджана, которые завершились соглашением о прекращении огня в ноябре того же года. После этого в регион направили российских миротворцев, которые занимались обеспечением безопасности населения, разминированием и доставкой гуманитарной помощи. Захарова также указала на последующие договорённости трёх стран о восстановлении транспортных связей и урегулировании пограничных вопросов. Отдельно она напомнила, что в октябре 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах.