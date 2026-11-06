Армения может окончательно расстаться с Организацией Договора о коллективной безопасности, в работе которой фактически не участвует уже почти три года. В Кремле не исключают такого развития событий, однако дальнейшая судьба республики будет зависеть от предстоящих обсуждений внутри объединения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ереван де-факто не участвует в работе ОДКБ. Вы слышали официальное заявление Еревана относительно целесообразности участия. В уставных документах прописаны определённые шаги. А дальше всё будет зависеть, какого рода обсуждения состоятся в рамках организации», — пояснил представитель Кремля.

Ситуация может проясниться уже 11 ноября, когда в Москве состоится саммит ОДКБ. Одной из наиболее обсуждаемых тем встречи станет положение Армении, которая с 2024 года не участвует в основных мероприятиях организации и перестала перечислять членские взносы.

Причём Ереван рискует потерять право голоса ещё до официального выхода из объединения. Замглавы МИД России Александр Панкин предупредил, что страны ОДКБ могут применить к Армении статью 25 устава. Она позволяет временно лишать участников права голоса и возможности выдвигать своих представителей на руководящие должности при двухлетней задолженности перед организацией. Россия уже представила проект соответствующего решения.

Сам Ереван, похоже, не спешит возвращаться за стол переговоров. Накануне премьер-министр Никол Пашинян прямо заявил, что интересы республики, связанные с ОДКБ, полностью исчерпаны. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян также подтвердил, что страна не видит возможности возобновить полноценное сотрудничество с организацией. При этом официальную процедуру выхода Ереван пока не запускал.

Разлад между Арменией и военным союзом начался после обострений на армяно-азербайджанской границе в 2021–2022 годах. Власти республики обвинили ОДКБ в невыполнении обязательств по обеспечению её безопасности. В феврале 2024 года Пашинян объявил о заморозке участия, после чего Ереван последовательно отказывался от совместных учений и других мероприятий. В организации, в свою очередь, неоднократно подчёркивали, что отказ от активного сотрудничества не освобождает государство от финансовых обязательств.

Любопытно, что ещё летом армянский премьер фактически предложил союзникам самим решить вопрос его членства. Как рассказывал Life.ru, 24 августа Пашинян заявил, что будет очень доволен, если Армению исключат из ОДКБ. По словам политика, такой шаг избавил бы Ереван от необходимости самостоятельно принимать решение о выходе. Тогда он подчеркнул, что в ближайшие пять лет республика не намерена возвращаться к активному сотрудничеству с организацией. В Кремле подобную позицию встретили с недоумением: Дмитрий Песков напомнил, что если Армения больше не нуждается в участии в военно-политическом объединении, она вправе сама покинуть его. Спор возник на фоне задолженности Еревана по членским взносам, которая стала причиной обсуждения возможных ограничительных мер. Теперь этот затянувшийся конфликт может перейти из политической плоскости в практическую — уже на ближайшем саммите в Москве. Однако окончательное решение участникам ОДКБ ещё предстоит принять.