Армения больше не заинтересована в участии в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, комментируя отношения Еревана с военно-политическим объединением.

«У Армении больше нет заинтересованностей, связанных с ОДКБ», — сказал политик журналистам.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможного исключения республики из организации. В октябре бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа предложил исключить Армению, поскольку страна фактически прекратила участие в деятельности объединения, но формально остаётся его членом.

Ранее Life.ru сообщал, что генсек ОДКБ заявил о фактическом выходе Армении из организации. Таалатбек Масадыков пояснил, что Ереван больше не участвует в ключевых мероприятиях и принятии решений, хотя продолжает получать документы на согласование. По его словам, армянская сторона не препятствует работе объединения, но отказывается участвовать в обсуждении вопросов. Генсек отметил, что сложившаяся ситуация может подпадать под действие статьи 25 устава ОДКБ.