Двенадцать оппозиционных политических сил Армении договорились объединить усилия в противостоянии политике премьер-министра Никола Пашиняна. Участники встречи подписали совместное заявление о формировании общенациональной консолидации, сообщает Aysor.

Инициатором встречи выступил руководитель парламентской фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян. Переговоры прошли в доме лидера этой политической силы, предпринимателя Самвела Карапетяна. Несмотря на разногласия по отдельным вопросам, представители оппозиции решили выработать общую позицию по ключевым направлениям внутренней и внешней политики.

Одним из главных требований стало недопущение изменений Конституции Армении, которые оппозиционеры называют «алиевской конституцией». По их мнению, предлагаемые властями поправки учитывают требования Азербайджана и могут привести к новым уступкам со стороны Еревана.

Участники объединения также выступили за заключение мира без территориальных потерь и односторонних уступок. Среди других приоритетов — защита национальных ценностей и Армянской апостольской церкви, а также восстановление демократических прав и свобод.

К инициативе присоединились представители блока «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна, Республиканской партии экс-президента Сержа Саргсяна, Армянского национального конгресса бывшего главы государства Левона Тер-Петросяна, партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и других политических объединений.

Ранее Life.ru сообщал, что Следственный комитет Армении потребовал арестовать лидера оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и ещё восьмерых человек по делу о предполагаемых финансовых махинациях в компании «Электрические сети Армении». По версии следствия, предприниматель организовал схему вывода средств из энергокомпании, а общий ущерб составил 64,6 млрд драмов, или около 179 млн долларов. Сам бизнесмен обвинения отвергает.