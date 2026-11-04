Евросоюз продолжает расширять своё влияние на постсоветском пространстве, стремясь вовлечь Армению в собственную политическую орбиту и использовать Украину и Молдавию для достижения своих целей. С такой оценкой выступил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов на международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

По мнению Венедиктова, европейские государства не отказываются от планов дальнейшего расширения своего влияния, одновременно усиливая военное присутствие в регионе. В качестве примера он привёл вступление Финляндии и Швеции в НАТО, которое расценил как очередной этап продвижения альянса на восток.

Особую обеспокоенность в Москве вызывает изменение подходов Евросоюза к вопросам безопасности. Замсекретаря Совбеза заявил, что объединение постепенно превращается из экономического и политического союза в военно-политический блок. Он также обратил внимание на заявления европейских представителей о необходимости готовиться к возможному вооружённому столкновению с Россией в ближайшие годы.

По словам Венедиктова, подобная риторика сопровождается резким увеличением расходов на оборону и масштабными инвестициями в европейскую военную промышленность. Объёмы финансирования он сравнил с периодом Второй мировой войны. Кроме того, представитель Совбеза выразил мнение, что Брюссель рассматривает украинских военнослужащих как потенциальную основу будущих европейских вооружённых сил.

Заявления Венедиктова прозвучали на фоне активизации переговоров Еревана с Брюсселем о перспективах европейской интеграции. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил подачу официальной заявки на вступление республики в Евросоюз уже в 2027 или 2028 году. Он подчеркнул, что окончательное решение о подаче заявки ещё не принято. Армянские власти намерены продолжить консультации с европейскими партнёрами и подготовить необходимые условия для дальнейшего сближения.

Курс на европейскую интеграцию Армения официально закрепила ещё в марте 2025 года, когда парламент принял закон о начале соответствующего процесса. Однако сам документ не означает вступления в Евросоюз или даже подачи заявки на членство. При этом республика продолжает участвовать в Евразийском экономическом союзе, что вызывает вопросы у других государств объединения.