Армения может официально подать заявку на вступление в Евросоюз в 2027 или 2028 году. Такие сроки назвал премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью Euronews на саммите по расширению ЕС в Брюсселе.

«Не знаю, насколько это реалистично в этом году, но в следующем году это может быть реалистичным, в 2028 году это может быть реалистично», — заявил Пашинян, отвечая на вопрос о возможных сроках подачи заявки.

Таким образом, речь пока идёт не о сроках вступления Армении в Евросоюз, а лишь об официальном обращении Еревана с просьбой о членстве. Окончательное решение о подаче документов ещё не объявлено.

Саммит по расширению ЕС проходит 3 ноября в Брюсселе. В нём участвуют представители европейских государств и стран, рассматривающих возможность присоединения к объединению. Одной из главных тем мероприятия стали перспективы дальнейшего расширения Евросоюза.

В марте 2025 года в Армении приняли закон о начале процесса вступления в ЕС. Однако этот документ не означает подачи официальной заявки. При этом республика по-прежнему остаётся членом Евразийского экономического союза. Ранее Пашинян признавал, что одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно.