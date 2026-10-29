Сожаление без отставки: Пашинян ответил на скандальные слова губернатора об «Иванах»
Пашинян не увидел причин увольнять губернатора после слов об «Иванах»
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян не увидел оснований увольнять губернатора Ширакской области Давида Арушаняна после его высказывания об «Иванах». При этом глава правительства выразил сожаление и призвал чиновников соблюдать корректность.
«Я, честно говоря, подробно не знаю, что было заявлено, но надо быть максимально корректным и осторожным, и если что-то неаккуратное было, то я сожалею об этом. Надеюсь, все исправится», — сказал Пашинян на брифинге.
Поводом для дипломатического скандала стала публикация Арушаняна. Чиновник раскритиковал празднование Дня Гюмри, заявив, что Гюмри — не «Нижний Табор», а его жители — не «Иваны». Представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала однозначной реакции властей Армении на слова Арушаняна. Она назвала высказывание «хамским неонацистским лозунгом», а российское посольство выразило недоумение из-за этой формулировки.
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