Сожаление без отставки: Пашинян ответил на скандальные слова губернатора об «Иванах»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не увидел оснований увольнять губернатора Ширакской области Давида Арушаняна после его высказывания об «Иванах». При этом глава правительства выразил сожаление и призвал чиновников соблюдать корректность.

«Я, честно говоря, подробно не знаю, что было заявлено, но надо быть максимально корректным и осторожным, и если что-то неаккуратное было, то я сожалею об этом. Надеюсь, все исправится», — сказал Пашинян на брифинге.