«Хамский неонацистский лозунг»: Захарова потребовала от Еревана ответа за слова губернатора об «Иванах»

Москва ожидает от властей Армении однозначной реакции на высказывание губернатора Ширакской области Давида Арушаняна, который назвал жителей Гюмри «не вашими Иванами». Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла его слова недопустимыми и сравнила с неонацистской риторикой. Об этом дипломат заявила на брифинге 28 октября.

«Таким откровенно хамским неонацистским лозунгам не должно быть места в любом уважающем себя обществе, тем более в армянском, столь щепетильно относящимся к вопросам истории в целом и своей собственной истории. Мы ожидаем соответствующей и однозначной реакции армянских властей», — подчеркнула Захарова.

Поводом для дипломатического скандала стала публикация Арушаняна. Чиновник раскритиковал празднование Дня Гюмри, организованное оппозиционной партией «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, которую армянские власти считают пророссийской политической силой. В своём сообщении губернатор написал, что Гюмри — не «Нижний Табор», а его жители — не «Иваны». Кроме того, он назвал организаторов праздничных мероприятий гастролёрами и посоветовал им быть осторожнее.