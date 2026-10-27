Милонов потребовал отставки армянского губернатора за слова о русских «Иванах»
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Губернатору Ширакской области Армении Давиду Арушаняну следует покинуть свой пост после резонансного высказывания о русских «Иванах». Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов, резко раскритиковавший поведение армянского чиновника в беседе с «Газетой.ru».
Поводом для возмущения стала публикация Арушаняна, в которой он высмеял мероприятия оппозиции в Гюмри. Глава региона заявил, что местные жители — не «Иваны», употребив выражение, которое российская сторона сочла оскорбительным.
Милонов не стал подбирать дипломатичных формулировок. По его убеждению, подобные заявления свидетельствуют о недопустимом отношении губернатора к России и не отражают настроений большинства жителей Армении.
Депутат отметил, что лично дорожит связями с республикой. Его семья имеет ереванские корни, а прадед жил в армянской столице.
«Этот выбранный человек, который не пользуется доверием провинции, людей, живущих в этой провинции. Я прекрасно знаю, у меня семья из Еревана, мой прадедушка жил в Ереване. Очень близка для меня эта страна. В общем, все возмущены», — сказал парламентарий.
По мнению парламентария, после столь резких высказываний Арушаняну необходимо добровольно сложить полномочия. Самого губернатора Милонов подверг оскорбительной критике.
Ранее Life.ru сообщал о реакции российского посольства на слова армянского губернатора об «Иванах». Дипломаты сравнили использованную чиновником лексику с выражениями немецких нацистов и напомнили, что в Ширакской области размещены российская военная база и пограничные подразделения.