Милонов потребовал отставки армянского губернатора за слова о русских «Иванах»

Губернатору Ширакской области Армении Давиду Арушаняну следует покинуть свой пост после резонансного высказывания о русских «Иванах». Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов, резко раскритиковавший поведение армянского чиновника в беседе с «Газетой.ru».

Поводом для возмущения стала публикация Арушаняна, в которой он высмеял мероприятия оппозиции в Гюмри. Глава региона заявил, что местные жители — не «Иваны», употребив выражение, которое российская сторона сочла оскорбительным.

Милонов не стал подбирать дипломатичных формулировок. По его убеждению, подобные заявления свидетельствуют о недопустимом отношении губернатора к России и не отражают настроений большинства жителей Армении.

Депутат отметил, что лично дорожит связями с республикой. Его семья имеет ереванские корни, а прадед жил в армянской столице.

«Этот выбранный человек, который не пользуется доверием провинции, людей, живущих в этой провинции. Я прекрасно знаю, у меня семья из Еревана, мой прадедушка жил в Ереване. Очень близка для меня эта страна. В общем, все возмущены», — сказал парламентарий.

По мнению парламентария, после столь резких высказываний Арушаняну необходимо добровольно сложить полномочия. Самого губернатора Милонов подверг оскорбительной критике.