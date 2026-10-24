Мэра, его зама и ещё трёх кандидатов задержали за день до выборов в Армении

В армянском Ехегнадзоре за сутки до муниципальных выборов задержали действующего главу общины Давида Арутюняна, который вновь претендует на этот пост. Вместе с ним в полицию доставили заместителя мэра Вардана Авагяна и ещё трёх кандидатов в местный Совет старейшин. Об этом сообщает издание «Ишханутюн».

Силовики пришли за представителями местной власти ранним утром 24 октября, около 07:00. Причины их задержания на момент публикации не раскрывались. Редакция «Ишханутюн» обратилась за разъяснениями в Антикоррупционный комитет Армении. В ведомстве не опровергли информацию, однако отказались называть имена задержанных.

В комитете пояснили, что в нескольких общинах страны проводятся следственные действия по уголовным делам о предполагаемых коррупционных преступлениях, связанных с выборами. Правоохранители подтвердили наличие задержанных, но не уточнили, кто именно проходит по этим делам.