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Регион
Опубликовано 24 октября, 16:14

Мэра, его зама и ещё трёх кандидатов задержали за день до выборов в Армении

Обложка © ТАСС / Зураб Джавахадзе

Обложка © ТАСС / Зураб Джавахадзе

В армянском Ехегнадзоре за сутки до муниципальных выборов задержали действующего главу общины Давида Арутюняна, который вновь претендует на этот пост. Вместе с ним в полицию доставили заместителя мэра Вардана Авагяна и ещё трёх кандидатов в местный Совет старейшин. Об этом сообщает издание «Ишханутюн».

Силовики пришли за представителями местной власти ранним утром 24 октября, около 07:00. Причины их задержания на момент публикации не раскрывались. Редакция «Ишханутюн» обратилась за разъяснениями в Антикоррупционный комитет Армении. В ведомстве не опровергли информацию, однако отказались называть имена задержанных.

В комитете пояснили, что в нескольких общинах страны проводятся следственные действия по уголовным делам о предполагаемых коррупционных преступлениях, связанных с выборами. Правоохранители подтвердили наличие задержанных, но не уточнили, кто именно проходит по этим делам.

Муниципальные выборы в Ехегнадзоре назначены на 25 октября. Основным соперником действующего главы общины называют Усика Саакяна, представляющего правящую партию «Гражданский договор».

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Ранее Life.ru сообщал о задержании кандидата на пост главы общины Артура Астояна от оппозиционной партии «Страна для жизни» в армянском городе Артик.

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Наталья Афонина
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