В Армении за день до выборов задержали кандидата в мэры Артика
Обложка © ТАСС / Александр Патрин
В армянском городе Артик за сутки до муниципальных выборов силовики задержали кандидата на пост главы общины Артура Астояна от оппозиционной партии «Страна для жизни». Вместе с политиком в правоохранительные органы доставили нескольких его соратников. Об этом сообщила председатель партии Мане Тандилян.
Задержания произошли утром 24 октября. Уже на следующий день, 25 октября, в Артике и других общинах Армении должны пройти выборы в органы местного самоуправления. Тандилян обвинила власти страны в давлении на оппозицию. По её мнению, действия силовиков направлены на то, чтобы не допустить смены руководства общины.
«Мы решительны в нашей борьбе во имя демократии и установления в стране законной власти», — заявила представитель партии.
В Артике также доставили в правоохранительные органы представителей другой оппозиционной силы — партии «Отечество». Среди них были кандидаты в местный Совет старейшин. В Антикоррупционном комитете Армении подтвердили проведение следственных действий в нескольких общинах по уголовным делам, связанным с предполагаемыми нарушениями на выборах. В ведомстве сообщили о задержанных, но не раскрыли их имена и процессуальный статус.
Ранее Life.ru сообщал о задержании шести кандидатов в депутаты от партии «Сильная Армения» за день до парламентских выборов в стране. По данным Следственного комитета Армении, уголовное преследование было связано с предполагаемым подкупом избирателей и отмыванием денег в особо крупных размерах.