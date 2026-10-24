В Армении за день до выборов задержали кандидата в мэры Артика

В армянском городе Артик за сутки до муниципальных выборов силовики задержали кандидата на пост главы общины Артура Астояна от оппозиционной партии «Страна для жизни». Вместе с политиком в правоохранительные органы доставили нескольких его соратников. Об этом сообщила председатель партии Мане Тандилян.

Задержания произошли утром 24 октября. Уже на следующий день, 25 октября, в Артике и других общинах Армении должны пройти выборы в органы местного самоуправления. Тандилян обвинила власти страны в давлении на оппозицию. По её мнению, действия силовиков направлены на то, чтобы не допустить смены руководства общины.

«Мы решительны в нашей борьбе во имя демократии и установления в стране законной власти», — заявила представитель партии.

В Артике также доставили в правоохранительные органы представителей другой оппозиционной силы — партии «Отечество». Среди них были кандидаты в местный Совет старейшин. В Антикоррупционном комитете Армении подтвердили проведение следственных действий в нескольких общинах по уголовным делам, связанным с предполагаемыми нарушениями на выборах. В ведомстве сообщили о задержанных, но не раскрыли их имена и процессуальный статус.