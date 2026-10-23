Суд в Армении продлил арест экс-президента Кочаряна ещё на два месяца

Бывший президент Армении Роберт Кочарян проведёт под стражей ещё два месяца. Антикоррупционный суд республики удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении ареста политика, которого обвиняют в коррупционных преступлениях и отмывании денег. Об этом сообщает портал Yerevan Today.

Решение принял судья Арам Григорян по ходатайству прокурора Цовака Мнацаканяна. Сторона обвинения считает, что на свободе Кочарян может помешать расследованию уголовного дела.

Экс-президенту, возглавлявшему Армению с 1998 по 2008 год, вменяют злоупотребление служебными полномочиями, получение взяток в особо крупных размерах и легализацию преступных доходов.

Ранее Life.ru сообщал о первоначальном аресте Роберта Кочаряна по обвинению в коррупционных преступлениях. Решение Антикоррупционного суда Армении было вынесено 27 августа. Тогда бывшему президенту вменили три эпизода злоупотребления полномочиями, два эпизода получения особо крупных взяток и четыре эпизода отмывания денег. Перед избранием меры пресечения политика госпитализировали из-за ухудшения самочувствия.